Kilis 7 Aralık Ün9iversitesinde “Türkiye’de Arap Dili Eğitiminin Önemi” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından “Türkiye’de Arap Dili Eğitiminin Önemi” başlıklı söyleşi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yönlendiriciliğini Öğretim Görevlisi Yusuf Avar’ın yaptığı söyleşide, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Turgay Gökgöz; Türkiye’de Arap dili eğitiminin önemi hakkında bilgiler verdi. Gökgöz, Kur’an-ı Kerim ve hadislerin dili Arapçanın öğrenilmesi hakkında çalışma yollarına ve fasih Arapçanın önemine değindi. Arapçanın son 20 yılda Türkiye’de önemli derecede ilgi gördüğünü belirten Gökgöz, Arapça bilmenin öğrenciler için oluşturulan fırsatlara da vurgu yaptı. Gökgöz, daha sonra Arapçanın dil kökeni, alfabesi ve sesleri, Arapça öğrenme yolları hakkında detayları sundu. Arapçanın çoğu milletten insanı bir araya getirdiğini söyleyen Gökgöz, Arapçanın klasik ve modern dönemlerine de vurgu yaptı. Gökgöz, Son olarak oryantalizm ve Türkiye’deki Arap Dili ve Edebiyatı bölümleri hakkında bilgiler verdi.

Program, Arap Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin şiir okumalarıyla son buldu.