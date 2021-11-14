Türk Eğitim Sen Şube Başkanlığına Boybeyi yeniden seçildi

Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanlığında Osman Boybeyi yeniden seçildi.

Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Türk Eğitim Sen Kilis Şubesi 3. Olağan kongresinde seçimlere tek liste halinde giren mevcut Başkan Osman Boybeyi yeniden Şube Başkanı Seçildi.

Türk Eğitim Sen Kilis Şube Başkanı Osman Boybeyi’nin yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu, “Hasan Utucu Muhiddin Yılmaz, Mehmet Celkan, Veysel Polat, İbrahim Deniz, Mehmet Mert”, Denetim Kurulu üyeliklerine, İlhan Oylumlu, Yener Altınparmak, Asuman Kuşoğulları, İbrahim Halil Patoğlu, Murat Akgül, Disiplin Kurulu üyeliklerine Kemal Ayhan, Mustafa Temuroğlu, Mehmet Murat Kurt ile Mühüde Mercan seçildi.