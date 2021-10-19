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Türk Dünyası Dijital vatandaşlığı dersleri başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi M. Aykuthan Ulusoy, Türk Dünyası Dijital vatandaşlığı dersi vermeye başladı.

KİLİS 19.10.2021, 13:42
Türk Dünyası Dijital vatandaşlığı dersleri başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi M. Aykuthan Ulusoy, Türk Dünyası Dijital vatandaşlığı dersi vermeye başladı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi koordinatörlüğünde hayata geçirilen Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı İş Birliği Protokolü kapsamında 7 Aralık Üniversitesi Proje Koordinatörü olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi M. Aykuthan Ulusoy’un görev aldığı projede dersler verilmeye başlandı.

Derslerde öğrencilere Türk dünyası bilim insanları ile kanaat önderlerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanma imkanı sunuluyor. Ayrıca öğrencilerden Türk dünyasının sorunlarına ilişkin tespit ve çözüme yönelik proje önerilerinde bulunabilme fırsatı sağlanması hedefleniyor.

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