TÜRES Kilis Şube Başkanı Aktaş, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Kilis Şube Başkanı Erdoğan Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, TÜRES Kilis Şube Başkanı Erdoğan Aktaş ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erdoğan Aktaş’a teşekkür etti.