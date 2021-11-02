Tuğgeneral Oruçoğlu, Vali Soytürk ile bir araya geldi

17. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanlığı görevini yürütürken, Tuğgeneralliğe terfi ederek, 17.Komando Tugay Komutanlığı görevine atanan Soner Oruçoğlu, Vali Recep Soytürk ile bir araya geldi. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, Fırat Kalkanı Bölgesinde görev yapan 17.Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Vali Recep Soytürk’e Suriye’deki gelişmeler hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Tuğgeneral Soner Oruçoğlu ile Vali Recep Soytürk’ün görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.