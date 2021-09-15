Traktör devrildi: 1 ölü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Çelik (26) yönetimindeki 27 TH 301 plakalı Fiat marka traktör, Musabeyli ilçesi Karbeyaz köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Fatih Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.