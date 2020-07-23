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Trafodaki yangın söndürüldü
KİLİS’TE, ELEKTRİK TRAFOSUNDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, MAHALLEYE BİR SÜRE ELEKTRİK VERİLEMEDİ.
KİLİS 23.07.2020, 14:38
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Kilis’te, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi.
Ekrem Çetin mahallesi Harun Reşit caddesi ile Genç Osman caddesinde üzerinde bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektriğin gittiği mahallede dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, olay yerinde polis ekipleri geniş tedbir aldı. Trafodaki yangın söndürüldükten sonra EDAŞ ekipleri, elektrik trafosundaki arızayı yaptıktan sonra Ekrem Çetin Mahallesine elektrik verdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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