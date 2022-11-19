Tohumluk Buğday dağıtımı tamamlandı

Kilis ve ilçelerinde yüzde 50’si hibe destekli 850 ton tohumluk buğdayın bin 700 çiftçiye dağıtımı tamamlandı.

Kilis Merkez, Polateli, Elbeyli ve Musabeyli ilçesi ve köylerinde, Kilis Valiliği, Kilis Belediyesinin desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bin 700 çiftçiye, 50’si hibe yaklaşık 40 bin dekar alana ekilmek üzere 400 ton Ceyhan-99 Ekmeklik Buğday ve 450 ton Gündaş Makarnalık Buğday çeşidi olmak üzere toplam 850 ton yerel buğday tohumu dağıtımı tamamlandı.