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Ticari araçlara korona denetimi

KİLİS’TE, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VEYA ÖZEL FİRMALARA PERSONEL TAŞIMACILIĞI YAPILAN SERVİS ARAÇLARI DENETLEDİ.

KİLİS 06.10.2020, 11:35
Ticari araçlara korona denetimi

Kilis’te, kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel firmalara personel taşımacılığı yapılan servis araçları denetledi.

Kilis Belediyesi sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel firmalara personel taşımacılığı yapılan servis araçları Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetledi. Denetimde Korona virüs tedbirleri başta olmak üzere genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına, araçların ve şoförlerin uygunluğu denetlettiği bildirildi.

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