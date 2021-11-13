Tepe, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Tepe, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine girdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bektaş Tepe, Elsevier tarafından 2021 revizyonu yayınlanan ve standartlaştırılmış atıf göstergelerine göre yazarların sıralandığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde, uzmanlık alanı dahilinde dünya çapında yüzde 0.02’lik dilime girdi.

Listede araştırmacıların yalnızca yüzde 0.03’ünü (828 Bilim İnsanı) Türkiye’deki bilim insanları oluşturuyor.