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Tekvando takımı Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

İl Özel İdaresi Gençlik Spor Kulübü tekvando sporcuları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

KİLİS 20.10.2021, 13:54
Tekvando takımı Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

İl Özel İdaresi Gençlik Spor Kulübü tekvando sporcuları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Gençlik Spor Kulübü tekvando sporcuları Furkan Aslanargun, Edanur Aslan, Zehra Gündüz, Hülya Demir, Osman Akpınar ve küçük sporcu Elif Rana Tohumcu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi. Millî sporcuların Antrenörleri Kilis Tekvando İl Temsilcisi Mustafa Tohumcu ile Üniversite öğretim üyesi Fatih Budak da eşlik etti. Sporcuları Rektör Karacoşkun’a kendilerine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ettiler. Karacoşkun spor konusunda en önemli şeyin istikrar olduğunu vurgulayarak, istikrarlı ve azimli bir çalışma sonucunda her başarının elde edilebileceğini belirtti.

Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek antrenörlere ve sporcularımıza teşekkür etti.

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