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Taşkınları karşı yağmurlama hatları döşeniyor
Kilis Belediyesi tarafından taşkınları önlemek ve yağmur sularını düzenli toplamak için yağmurlama hattı ile ihtiyaç duyulan yerlerde kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor.
KİLİS 01.12.2020, 09:46
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Kilis Belediyesi tarafından taşkınları önlemek ve yağmur sularını düzenli toplamak için yağmurlama hattı ile ihtiyaç duyulan yerlerde kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor.Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su İşleri Müdürlüğü tarafından Yenibeşevler semti başta olmak üzere yağmur sularının taşkınları yol açmasını engellemek için yeni yağmurlama hatları çekiliyor. Eskiyen kanalizasyon hatları yenilenirken, imara açık olan ve inşaat yapılan yerlerin kanalizasyon ve su hatlarının boruları Kilis Belediyesi tarafından döşenmeye başladı. Kış bastırmadan öncelikli semtlerin alt yapısı yapıldığı bildirildi.
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