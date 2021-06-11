Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den üniversiteye ziyaret

Bir dizi program için Kilis’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun ile bir araya geldi.

Rektörlük binası girişinde Rektör Karacoşkun ve Üniversite Üst Yönetimi üyelerince karşılanan Bakan Pakdemirli’ye Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve daire amirleri eşlik etti.

Rektör Karacoşkun, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Bekir Pakdemirli’ye teşekkür etti.