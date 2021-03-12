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Taner Çağlı’dan fiyat tepkisi

Türkiye’de bazı okulların 2021-2022 eğitim öğretim yılı kayıtlarında “İngilizce eğitim” gerekçesiyle fahiş fiyatlar talep etmesi velileri tepki gösterdi. İngilizce öğretmeni Taner Çağlı,“Nasıl ki ‘Tarih öğretiyoruz’ deyip ücret yükseltmiyorsanız, ‘İngilizce öğretiyoruz’ diyerek de ücretinizi yükseltemezsiniz. İngilizce öğretmek zorundasınız” diyerek fiyat artişına tepki gösterdi.

KİLİS 12.03.2021, 11:03
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Taner Çağlı’dan fiyat tepkisi

Türkiye’de bazı okulların 2021-2022 eğitim öğretim yılı kayıtlarında “İngilizce eğitim” gerekçesiyle fahiş fiyatlar talep etmesi velileri tepki gösterdi. İngilizce öğretmeni Taner Çağlı,“Nasıl ki ‘Tarih öğretiyoruz’ deyip ücret yükseltmiyorsanız, ‘İngilizce öğretiyoruz’ diyerek de ücretinizi yükseltemezsiniz. İngilizce öğretmek zorundasınız” diyerek fiyat artişına tepki gösterdi.

Öğrencilere İngilizce öğrettikleri gerekçesiyle yeni eğitim öğretim yılında fiyatlarına fahiş zam yapan bazı özel okullar, velileri zor durumda bıraktı. Türklerin İngilizce öğrenme sorununu kökten çözen bir eğitim sistemi geliştiren ve “Kod Değiştirme Yöntemi” adını verdiği bu sistemle binlerce kişiye ileri düzeyde İngilizce öğreten Taner Çağlı, söz konusu okulların Türkiye’de yaşanan “yabancı dil öğrenme sıkıntısına" çözüm bulmak yerine kazançlarına odaklandıklarını söyledi.

“Yabancı dil ücreti ikiye katlamaz”

Taner Çağlı, okulların yabancı dil eğitimi zorunluluğu olduğunu hatırlatarak, bazı okulların İngilizce eğitimini ücret yükseltmek için bir bahane olarak kullandığını da kaydetti. Tepkisini sosyal medya üzerinden gösteren Çağlı, “Sevgili özel okullar, İngilizce öğretebiliyor olmanız kurumunuz adına artı bir değer değildir. Zaten olması gerekendir. İngilizce öğretmek zorundasınız. Yabancı dil öğretmek ücretinizi ikiye katlamaz. Öğretemiyorsanız zaten bu, bir ücret meselesi olmaktan çıkar. O okulun incelenmesi ve yeterliliğin sorgulanması gerekir. 4 sene, 8 sene, 12 sene size emanet edilen çocuklara İngilizce öğretemiyorsanız bu, çocukların değil, ebeveynin değil, devletin değil sizin sorununuzdur. Nasıl ki ‘Biz tarih de öğretiyoruz’ deyip ücretinizi yükseltmiyorsanız, ‘Biz İngilizce öğretiyoruz’ diyerek de ücretinizi yükseltemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Bazı Okulların yurtdışından ders materyalleri getirerek ekstra ücretler talep ettiğine dikkat çeken Taner Çağlı, yabancı dilin doğal ve basit yöntemlerle öğretilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Çağlı, “Siz burada çözümünü bulamadınız diye yurtdışından ders materyalleri getirip ekstra fahiş ücretler isteyemezsiniz. Biz yabancı kaynaklara sırf siz öyle uygun gördünüz diye servet ödemek zorunda değiliz. Mevcut duruma bakınca, Türkiye’de şu anki İngilizce eğitimi, bence yabancı menşeli kurumlara para kazandırmaktan başka işe yaramamaktadır. 2 milyonu aşkın öğrenciden para almayı biliyorsanız toplanıp bu sorunu hep beraber çözmeyi de bilmek zorundasınız. Bilmiyorsanız, beceremiyorsanız ve kendi yetersizliğinizden ötürü yurtdışından, yabancı materyallerden destek (danışmanlık) almanız gerekiyorsa ‘ücret artırarak’ bunun külfetini velinin sırtına yükleyip öylece duramazsınız. Türkiye’de yabancı dil öğrenmek okuma yazma öğrenmek kadar basit ve doğal bir şey olacak. Çünkü her dil bir dünyadır. Çünkü insanın kendi dilini (dünyasını) anlaması için bile yabancı dil şarttır” ifadelerine yer verdi.
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