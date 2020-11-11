Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Can’dan Rektör Karacoşkun’a ziyaret

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’la Rektörlük makamında bir araya geldiler.

Görüşmede, üniversiteler arasında akademik faaliyetler ve bilimsel etkinlikler ile ilgili konularda iş birliğinin önemine değindiler. Ayrıca ortaklaşa yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Bunun yanında pandemi sürecinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri konusunda da öne çıkan konuları görüştüler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can kampüs alanında incelemeler yaptıktan sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Şeref Defterini imzaladı. Görüşme sonunda Rektör Karacoşkun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Can’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Can’da, göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Rektör Karacoşkun’a teşekkür etti.