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Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı

Düşman İşgali’nin kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlanan Suriye sınırındaki Kilis’te esnafa Türk bayrağı dağıtılıdı.

KİLİS 07.12.2020, 14:20
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Suriye sınırında Türk bayrağı heyecanı
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Düşman İşgali’nin kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlanan Suriye sınırındaki Kilis’te esnafa Türk bayrağı dağıtılıdı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, il merkezindeki esnafları ziyaret ederek, Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle Türk Bayrağı dağıttı. Kurtuluşun yıldönümünü de kutlayan Başkan Ramazan, “AK Parti İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş ile birlikte 7 Aralık Kilis’in Düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılında birlik ve beraberliği pekiştirmek adına ilimizdeki esnafımıza Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Esnafımız da sağ olsun bayrakları işletmelerine asarak hem bayramı kutluyor, hem de birlik ve beraberliğin oluşmasına ortak oluyorlar. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Kurtuluş bayramını kutluyorum” dedi.
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