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Suriye sınırında sokağa çıkma sessizliği
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’in Elbeyli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu bildirildi.
KİLİS 09.01.2021, 17:03
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Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’in Elbeyli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu bildirildi.Bir dönem Fırat Kalkanı Harekatının üstü halinde bulunan Elbeyli ilçesinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamışına uyuluyor. Yasaktan muaf olan işyerleri açılırken, vatandaşlar yürüme mesafesinde bulunan iş yerlerine gelerek alış verişlerini yapıyor. Büyük ekseriyetle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Elbeyli ilçesinde pandemi kurallarına uyulduğu bildirildi.
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