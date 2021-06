Süne zararlısı hububatı tehdit ediyor

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, süne zararlısından dolayı verim kayıplarını en az seviyeye indirmek için özellikle kuru alanlarda buğday hasadının gecikmeden bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kilis’te kuru olarak yetiştiriciliği yapılan buğday ve arpa alanlarında 2021 yılı hasadının bitim aşamasına geldiği belirtildi. Açıklamada, süne zararlısından dolayı verim kayıplarını en az seviyeye indirmek için hasadın gecikmeden bir an önce bitirilmesi çağrısında da bulunularak, "Özellikle birinci derecede süne konukçusu olan ve hasat edilen buğday alanlarından çekilerek beslenme arayışına geçen süne zararlıları, yüksek yerlerdeki kışlak alanlarına göç etmeden önce hasat edilmeyen kuru ve sulu buğday alanlarında beslenip, zarar vererek verim düşüklüğüne yol açacaktır. Bu sebeple İl ve İlçelerimize bağlı köylerimizde süne zararlısından dolayı verim kayıplarını en az seviyeye indirmek için özellikle kuru alanlarda buğday hasadının gecikmeden bir an önce bitirilmesi ve süne zararlısının beslenmek için yoğunlaştığı sulu buğday alanlarında da çiftçilerimiz tarafından hasat yaklaşmadan bir an önce ilaçlama yapılması verim açısından büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.