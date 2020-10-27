Su arızalarına anında müdahale ediliyor

Kilis Belediyesi Su işleri Müdürlüğü tarafından su arıza bakım onarımlarına anında müdahale edilerek yapılıyor.

Su işleri Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde oluşan su arızaları ile kanalizasyon takınmalarına anında müdahale ederek, kısa süre içerisinde arızalara çözerek, vatandaşları mağdur etmiyor. Özellikle imara açık olan Yenibeşverler semti ile Ekrem Çetin Mahallesinde su ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Bir arazı veya sorun olması halinde vatandaşların Alo 185 7/24 araması istendi.