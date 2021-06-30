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Somalili Öğrenciler, Somali bağımsızlık gününü kutladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren Somalili öğrenciler, Somali bağımsızlık gününü kutladı.

KİLİS 30.06.2021, 10:39
Somalili Öğrenciler, Somali bağımsızlık gününü kutladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren Somalili öğrenciler, Somali bağımsızlık gününü kutladı.

7 Aralık Üniversitesi TÖMER’de eğitimlerine devam eden Somalili öğrenciler ile Kilis TÖMER eğitim ve idari kadrosu, Somali Bağımsızlık Günü etkinliği için bir araya geldi. Somali Milli Marşı ile başlayan etkinlikte öğrencilere bazı ikramlarda bulunuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir ile Kilis TÖMER Müdürü Dr. Öğretim üyesi Yakup Alan, öğrencilerle Somali’nin tarihi ve eğitim süreçleriyle ilgili sohbet etti. Somali yerel müzikleri eşliğinde dans gösterisi yapılan etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
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