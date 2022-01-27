Sokak hayvanları unutulmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı.

Kilis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından açık araziye sokak hayvanları için mama bıraktılar. Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından karlı buzlu havalardan etkilenen yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına yönelik mama bırakma işlemlerinin devam edeceği bildirildi.