Sinyalizasyonların bakım ve onarımı yapılıyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki sinyalizasyon sistemlerinin elektronik bakım, onarım ve temizliği yapılmaya başlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan 14’ü akıllı kavşak olmak üzere 20 kavşaktaki sinyalizasyon sistemlerinin teknik, elektronik sistemlerinin bakım ve onarımları ile temizlik çalışmaları yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çok kısa süre içerisinde bakım ve onarımları tamamlayacağı öğrenildi.