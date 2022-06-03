banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Sağlık Bakanını Gözaltına Aldılar!
Sağlık Bakanını Gözaltına Aldılar!
PFDK kararları açıklandı!
PFDK kararları açıklandı!
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap

Sinyalizasyonların bakım ve onarımı yapılıyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki sinyalizasyon sistemlerinin elektronik bakım, onarım ve temizliği yapılmaya başlandı.

KİLİS 03.06.2022, 11:20
Sinyalizasyonların bakım ve onarımı yapılıyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki sinyalizasyon sistemlerinin elektronik bakım, onarım ve temizliği yapılmaya başlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan 14’ü akıllı kavşak olmak üzere 20 kavşaktaki sinyalizasyon sistemlerinin teknik, elektronik sistemlerinin bakım ve onarımları ile temizlik çalışmaları yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çok kısa süre içerisinde bakım ve onarımları tamamlayacağı öğrenildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu