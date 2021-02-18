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Sınırda 852 gram metamfetamin yakalandı
Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye getirilmeye çalışılan 852 gram metamfetamin yakalandı.
KİLİS 18.02.2021, 14:22
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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye getirilmeye çalışılan 852 gram metamfetamin yakalandı.Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanından Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla getirilmeye çalışılan 852 gram metamfetamin sınır devrileri tarafından yakalandı. Hudut birlikleri tarafından yakalanan metamfetamin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.