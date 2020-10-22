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Silajlık mısırda hasat zamanı

KİLİS’TE, İKİNCİ ÜRÜN OLARAK EKİLEN SİLAJLIK MISIRIN HASADINA BAŞLANDI.

KİLİS 22.10.2020, 13:37
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Silajlık mısırda hasat zamanı

Kilis’te, ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu beraberindeki teknik elamanlar ile birlikte Silajlık Mısır ekili arazide incelemelerde bulunarak, hasada katıldı. Müdür Kökçüoğlu, silajlık mısır ekiminde Merkez, Elbeyli ve Polateli ilçelerinin başı çektiğini belirterek, "Verimli bir besicilik yapmanın en önemli şartlarından biri hayvanların dengeli beslenmesidir. Su bakımından zengin ve yeşil bitkilerle beslenen hayvanların besi ve süt değerleri de yüksek olmaktadır. Besiciler hayvanlarını yeterli seviyede besleyebilmek için bitkiyi yeşil ve taze tutan silajı tercih etmektedir.Silajlık Mısır yetiştiriciliğinde ekimden hasada kadar üreticilerimize teknik destekte bulunmaya özen gösterdik. Silajlık Mısır için doğru hasat zamanını belirlemek önemlidir. Hasat zamanı ile silaj yapılacak bitkinin nemi, protein ve karbonhidrat oranı arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Silajlık Mısırın hasat zamanı kadar muhafazası da önemlidir. Hasadı yapılan Silajlık Mısır iyice sıkıştırılmalı ve kullanıma kadar hava almayacak şekilde muhafaza edilmelidir ki ürün bozulmasın, üreticimiz zarar etmesin” dedi.

Destek ödemeleri ile ilgili de bilgi veren Kökçüoğlu, "İlimizde 27 bin 564 dekar yem bitkisi ekiliş alanı olduğunu, bunun 6 bin 69 dekarında 18 bin 207 ton silajlık mısır üretimi yapıldı. 2019 yılı Yem Bitkileri Destekleme Ödemesi kapsamında 144 çiftçimize toplam 588 bin 942 TL destekleme ödemesi yapılmıştır” ifadesini kullandı.

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