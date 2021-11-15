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Şiddet gören kadınlara jandarma desteği
Kilis’in Polateli ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından “KADES yanımdaysa şiddet kaderim değildir " projesi kapsamında bayanların cep telefona KADES programı indirildi.
KİLİS 15.11.2021, 10:26
Kilis’in Polateli ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından “KADES yanımdaysa şiddet kaderim değildir " projesi kapsamında bayanların cep telefona KADES programı indirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafında Polateli ilçesi ve köylerinde okul , cami , sağlık evi ve köy duraklarına bilgilendirme afişleri asılarak el broşürleri dağıtıldı. Proje kapsamında 17 bayanın akıllı telefonuna KADES programı indirildi. İl Jandarma Komutanlığının benzer sosyal faaliyetlerinin artarak süreceği bildirildi.