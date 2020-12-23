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Şeyh Muhammed Bedevi türbe çevresinde bakım ve onarım
Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından Şeyh Muhammed Bedevi türbesi çevresinde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı
KİLİS 23.12.2020, 12:37
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Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından Şeyh Muhammed Bedevi türbesi çevresinde bakım ve onarım çalışmaları yapıldıPark Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Şeyh Muhammet türbesinde bulunan dükkanların sütun boyama, tadilat, kapı anahtarlarının bakım onarımları yapıldı. Ayrıca, Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Kentin muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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