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Sevim Alan: "Sonbaharda cildinizi koruyun"

Güzellik uzmanı Sevim Alan, sıcak yaz günlerinden yavaş yavaş soğuk havalara geçiş yaptığı bugünlerde cildinde bu değişimden nasibini aldığını hatırlatarak, "Sonbaharda cilt kuruluğu artar. Bu mevsimde cildinizi soğuk havalardan korumalısınız” dedi.

KİLİS 21.09.2021, 13:52
Sevim Alan: "Sonbaharda cildinizi koruyun"

Güzellik uzmanı Sevim Alan, sıcak yaz günlerinden yavaş yavaş soğuk havalara geçiş yaptığı bugünlerde cildinde bu değişimden nasibini aldığını hatırlatarak, "Sonbaharda cilt kuruluğu artar. Bu mevsimde cildinizi soğuk havalardan korumalısınız” dedi.

Güzellik uzmanı Sevim Alan, sonbaharda cilt bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Yazın sıcak günlerinden soğuk havalara geçiş yapıldığı bu dönemde cildin yeni mevsime hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Alan, “Sonbaharda cildinizi soğuk havalardan korumalısınız, çünkü bu mevsimde cilt kuruluğu artar. Buna bağlı olarak egzama, kaşıntı, döküntü gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Kuruluk ayrıca cildin hızlı yaşlanmasına ve sarkmasına da yol açabilir. Tüm bunları önlemek için uygun medikal ürünlerle düzenli olarak cildi nemlendirmek gerekir” dedi.

"Temiz tutmak önemli

Sevim Alan, cildi temiz tutmanın da büyük önem taşıdığını belirterek, "Soğuk günlerde vücudun metabolizması yavaşladığı için cildin kendini yenileme kapasitesi azalır. O yüzden cildimizi derinlemesine temizlememiz icap eder. Ancak bunu yaparken cildimize zarar verecek, tahriş edecek ürünlerden kaçınmalıyız. Mutlaka cilt yapımıza uygun ürünler kullanmalıyız. Eğer cildinize uygun ürünün hangisi olduğunu bilmiyorsanız, bir uzmandan destek alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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