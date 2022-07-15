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Şehitler için hatmi şerif duası yapıldı
Kilis’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde il genelindeki tüm camilerde Cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi
KİLİS 15.07.2022, 14:07
Kilis’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde il genelindeki tüm camilerde Cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi
Programda İl Müftü Vekili Cengiz Çolak 15 Temmuz şehitlerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim ve Hatmi Şeriflerin duasını yaptırdı. Program kılınan cuma namazının ardından sona erdi.