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Şehitler için hatmi şerif duası yapıldı

Kilis’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde il genelindeki tüm camilerde Cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi

KİLİS 15.07.2022, 14:07
Şehitler için hatmi şerif duası yapıldı

Kilis’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde il genelindeki tüm camilerde Cuma namazı öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi

Programda İl Müftü Vekili Cengiz Çolak 15 Temmuz şehitlerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim ve Hatmi Şeriflerin duasını yaptırdı. Program kılınan cuma namazının ardından sona erdi.

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