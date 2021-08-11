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Şehit Uzman Çavuş Kara mezarı başında anıldı

Siirt’in Baykan ilçesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Kara, şahadetinin seneyi devriyesinde jandarma personeli tarafından mezarında ziyaret edildi.

KİLİS 11.08.2021, 12:24
Şehit Uzman Çavuş Kara mezarı başında anıldı

Siirt’in Baykan ilçesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Kara, şahadetinin seneyi devriyesinde jandarma personeli tarafından mezarında ziyaret edildi.

Şehit Jandarma uzman Çavuş Kara’nın şahadetinin seneyi devriyesi münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, şehidin ailesini ziyaret ettikten sonra mezarlığa giderek dua ettiler. Ayrıca jandarma personeli Deliosman Köyünde ikamet eden Gazi Haşim Şahan’i evinde ziyaret ettiler.

Kilisli Uzman Çavuş Halil İbrahim Kara, 9 Ağustos 2016 tarihinde Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitmekte askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu.
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