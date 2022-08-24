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Şehit polis memurunun ailesine ziyaret
Kilis Valisi Recep Soytürk, Şehit polis memuru Serdan Gören’in Elbeyli ilçesine bağlı Çıldıroba köyündeki ailesini ziyaret etti.
KİLİS 24.08.2022, 15:37
Kilis Valisi Recep Soytürk, Şehit polis memuru Serdan Gören’in Elbeyli ilçesine bağlı Çıldıroba köyündeki ailesini ziyaret etti.
Vali Recep Soytürk beraberinde Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile 30 Eylül 2014 yılında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Yunus Timinde görevli polis Serdar Gören trafik kazası sonucu şehit Polis Memuru Serdar Gören’in ailesine ziyarette bulundu.
Elbeyli ilçesine bağlı Çıldıroba köyünde Şehit Polis memuru Gören’in ailesi ile sohbet eden Vali Soytürk, her zaman şehit yakınlarının emrinde olduklarını ifade etti.
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