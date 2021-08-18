Şehit Hardal’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade uzman Çavuş İlhami Hardal’ın hayatını kaybeden annesi Hatice Hardal (68) son yolculuğuna uğurlandı.

29 Nisan 2009 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü mensuplarınca patlatılan mayın sonucu şehit olan Uzman Çavuş İlhami Hardal’ın annesi Hatice Hardal, hayatını kaybetti. Hatice Hardal’ın uzun süreden beri çeşitli hastalığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Hatice Hardal için Kilis Merkezde İhlas Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta defin edildi. Cenaze namazına Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile çok sayıda daire amir ve müdürleri ile vatandaş katıldı.