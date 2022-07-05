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Şehit Bağcı’nın şehadetinin 29’uncu senesinde unutulmadı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli Şehit Piyade Er Üzeyir Bağcı’nın şehadetinin 29’uncu sene-i devriyesinde ailesini ziyaret etti.

KİLİS 05.07.2022, 13:48
Şehit Bağcı’nın şehadetinin 29’uncu senesinde unutulmadı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli Şehit Piyade Er Üzeyir Bağcı’nın şehadetinin 29’uncu sene-i devriyesinde ailesini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli 11.Eylül.1994’te Hakkari Çukurca’da şehit edilen Piyade Er Üzeyir Bağcı’nın şehadetinin 29’uncu senesinde ailesi yalnız bırakılmadı. Jandarma personeli Şehit Piyade Er Üzeyir Bağcı’nın ailesini ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Jandarma personeli, kentteki diğer şehit ailelerini ve gazileri ile de bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

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