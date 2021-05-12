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Şehit Aileleri unutulmadı

Kilis Valisi Recep Soytürk’ün talimatıyla İl Müdürleri şehit ailelerini Ramazan bayramı öncesi ziyaret etti.

KİLİS 12.05.2021, 17:19
Şehit Aileleri unutulmadı

Kilis Valisi Recep Soytürk’ün talimatıyla İl Müdürleri şehit ailelerini Ramazan bayramı öncesi ziyaret etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Van’da 18 Nisan 2016 yılında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli iken çatışmada şehit olan polis memuru Abdullah Delibaş’ın ailesinin yaşadığı Elbeyli mercanlı köyünü ziyaret ederek, şehit babası Süleyman Delibaş’ı ziyaret etti.

Vali Soytürk’ün hediyelerini İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer tarafından şehit babası Süleyman Delibaş’a takdim etti.
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