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Şehit aileleri ile gazilere anlamlı ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

KİLİS 11.07.2022, 11:16
Şehit aileleri ile gazilere anlamlı ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk, şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kurban Bayramı münasebetiyle Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar, gazi teğmen Mustafa Timo, Polateli ilçesinde ikamet eden Kore gazisi Ahmet Kılınç ve ailelerine ziyarette bulundu. Soytürk ayrıca, şehit polis memuru Yaşar Polat’ın ailesine de ziyarette bulunarak, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

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