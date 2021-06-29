Şeffaf ihale sonucu devletin kasasında 10 milyon 350 bin TL kaldı

Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, şeffaf ihale sonucu devletin kasasında 10 milyon 350 bin TL kaldığını söyledi.

Genel Sekreter Sümer, 2021 yılında Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde, KÖYDES projesi kapsamında yol ihalesinin yapıldığını ifade ederek, “ İhaleye 30 firma katılmıştır. Proje bedeli 23 milyon TL’dir. İhale 12 milyon 650 bin TL’ye verildi. Tenzilat oranı yüzde 46 olup, kamu yararı 10 bin 350 TL olmuştur. 2021 KÖYDES asfalt yapım projemiz kapsamında 3 kilometre beton yol, 32 kilometre 1 kat sathi kaplama, 49,05 kilometre 2 kat sathi kaplama, ödenek temin konusunda Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, b ütün aşamalarda sürekli bakanlıklarla bire bir görüşen Valimiz Recep Soytürk’e İl Genel Meclis Başkanımız Şıhmehmet Yalçın’a AK Parti İl Başkanı Murat Karataş’a Milletvekilimiz Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal’a Projeyi hazırlayan teknik ekibimize ve bütün personellerimize çok teşekkür ederim” dedi.