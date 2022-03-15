“Sanat Felsefesi" anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Sanat Felsefesi" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

2021-2022 bahar yarıyılı felsefe etkinliklerinin yedincisi, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati Demir tarafından, “Sanat Felsefesi" başlıklı söyleşi ile gerçekleştirildi.

Demir, Üniversitenin Kıraathanesinde gerçekleştirilen söyleşinin başında estetik kavramının etimolojisine ve anlamına değindi.

Ardından “Sanat nedir, güzellik nedir, güzel sanatlar insan ve toplum yaşamı için temel öğe midir, güzelden haz almanın belli bir standardı var mıdır” gibi estetiğe ilişkin sorular üzerinde durdu. İnsanda, kalbî (gönül huzuru=kalbi selim), zihnî (aklı selim), bediî (hissi selim), gıdai (sıhhı selim) ve cinsi (hazzı selim-i müşterek) olmak üzere beş tür estetik zevk olduğunu aktaran Demir; insanın estetikten bediî haz/zevk almasının ve sanat eserinden hoşlanmasının, estetik zevk terbiyesi almış olmasına ve sanatsal duyarlığının oluşmasına bağlı olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Yunan ve Hıristiyan sanatını karşılaştıran Demir; ardından İslam ve Grek sanatı arasındaki farka değinerek, Estetiğin nesnel bir bilim olup olamayacağı sorusuna odaklandı.

Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.