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Sakaryalı Voleybol takımında Vali Soytürk’e ziyaret
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1 Lig takımlarından Generali Sigorta Sakarya Voleybol takımı Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret ettiler.
KİLİS 16.12.2020, 13:07
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Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1 Lig takımlarından Generali Sigorta Sakarya Voleybol takımı Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret ettiler.
Aslen Sakaryalı olan Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Merinos maçı öncesi Kilis’e gelen 1 Lig takımlarından Generali Sigorta Sakarya Voleybol takımını makamında ağırladı.Vali Soytürk, Gaziantep Merinos ile Generali Sigorta Sakarya Voleybol karşılaşmasında iki takımada başarılar diledi.
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