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Rektörü Karacoşkun’dan eğitimci müzisyenlere teşekkür belgesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere konser veren Eğitimci Müzisyenlere teşekkür belgesi verdi.

KİLİS 30.09.2021, 10:26
Rektörü Karacoşkun’dan eğitimci müzisyenlere teşekkür belgesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere konser veren Eğitimci Müzisyenlere teşekkür belgesi verdi.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “Yeni Bir Başlangıç Oryantasyon Programı” kapsamında 15 Temmuz Meydanı’nda icra ettikleri müzik dinletisi için, Öğr. Gör. Ali Nünükoğlu, Mercidabık Ortaokulu Öğretmeni Özge Taştekin, M. Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Ayşenur Bektaş, H. Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi Öğretmeni Tutku Aygün, Öncüpınar Ortaokulu Öğretmeni Furkan Kavasoğlu, Gazi İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Seyda Çiviroğlu ve Atatürk Ortaokulu Öğretmeni Ebubekir Sağ’a adına teşekkür belgesi takdim etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, programda, eğitimci/müzisyenlere teşekkür belgelerinin yanı sıra Üniversitenin 7 Aralık Kurtuluş Günü anısına özel olarak KİTAM tarafından hazırlanan 7 özgün kitaptan oluşan seti de hediye etti. Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Kilis Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Genç ile Müdür Yardımcısı Leyla Kule de katıldı.

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