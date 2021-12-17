Rektörler işbirliği için bir araya geldi

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile makamında bir araya geldi.

Görüşmede, İskenderun Teknik Üniversitesi ve 7 Aralık Üniversitesinin mevcut durumları, araştırma, geliştirme ve eğitim konuları ele alındı. Bu kapsamda iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği ve ortak çalışma faaliyetleri görüşüldü. Karşılıklı hediye takdiminin ardından Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Prof. Dr. Tolga Depci’ye teşekkür etti.

Daha sonra İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile birlikte İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Abdülaziz Aydın’ın katılımı ile Vali Recep Soytürk’ü makamındı ziyaret ettiler.