Rektör Yardımcısı Yaşar, öğrenci toplulukların başkanlarıyla bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Üniversitede Merkez Kampüsü Sosyal ve Kültürel Merkezi’nde bulunan yemekhanede Öğrenci Toplulukları başkanlarıyla bir araya geldi.

İftarda, öğrenci toplulukların tarafından yapılan faaliyetler ve etkinlikler değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan etkinler için de yol haritası oluşturuldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar tüm öğrencilerle görüşüp katılımları için teşekkürlerini iletti.