Rektör Karacoşkun’un 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milleti, milli iradenin ve demokrasinin hedef alan kirli oyunları, hangi el ve maske altından oynanmış olursa olsun, canı pahasına boşa çıkaracağını gösterdiğini belirtti.

Karacoşkun, “İhanete karşı milletimizin tepkisiz kalacağını düşünenler, kudretini küçük görenler, yöneticilerimizin önderliğindeki her kesimden insanımızın cesareti, teyakkuzu karşısında hezimete uğramış ve sinsi planlarının bu aziz millet karşısında asla işe yaramayacağını açık bir şekilde görmüşlerdir.15 Temmuz’u unutturmamanın; yaşananları, çıkarttığımız dersleri, şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadelesini gelecek nesillere aktarmanın en önemli görevlerimizden biri olduğunun idrakiyle, 15 Temmuz’un bütün şehitlerine Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, şifalar diliyorum. O gecenin bütün kahramanlarını, bu güzide vatanın geleceği için sokağa çıkan, çıkamadıysa el açıp dua eden ve bu ülkeye sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla ve minnetle selamlıyorum” ifadesine ver verdi.