Rektör Karacoşkun’un 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, “ Her koşulda mesleğini büyük bir özveriyle sürdüren, insanların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için her türlü gayreti gösteren, özellikle Covid-19 Salgını döneminde büyük fedakarlıklarda bulunan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlarım” ifadesine ver verdi.