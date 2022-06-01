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Rektör Karacoşkun’dan başarılı sporculara tebrik

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türkiye Üniversite Spor Federasyonu Judo Ünilig Finaller Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarılar elde eden üniversitenin Judo takımındaki öğrencileri tebrik etti.

KİLİS 01.06.2022, 14:05
Rektör Karacoşkun’dan başarılı sporculara tebrik

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türkiye Üniversite Spor Federasyonu Judo Ünilig Finaller Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarılar elde eden üniversitenin Judo takımındaki öğrencileri tebrik etti.

Afyonkarahisar’da 32 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Spor Federasyonu Judo Ünilig Finaller Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarılar elde eden 7 Aralık Üniversitesi Judo Takımı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile rektörlük makamında bir araya geldi. Rektör Karacoşkun, toplamda 7 madalya ve 2 kupa kazanarak 7 Aralık Üniversitesini gururlandıran öğrencileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Günün anısına öğrencilere hediye takdim eden Rektör Karacoşkun, BESYO yöneticilerine, öğrencilere ve antrenörlerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

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