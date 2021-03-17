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Rektör Karacoşkun’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
KİLİS 17.03.2021, 13:56
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Rektör Karacoşkun, “ 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadesine ver verdi.