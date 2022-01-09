Rektör Karacoşkun’dan 10 Ocak Gazeteciler günü mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Karacoşkun, “İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla insanların doğru şekilde aydınlanmasını, olaylardan haberdar olmasını sağlayan gazetecilerimiz büyük özveriyle çalışarak, onurlu ve yorucu bir mesleği icra etmektedirler. Tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, gazetecilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine ver verdi.