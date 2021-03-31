Rektör Karacoşkun’a ziyaret

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ile beraberindeki heyet Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u 2’inci kez rektörlük görevine atanması nedeniyle tebrik ettiler.

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, BEKAM Başkanı Mehmet Ali Eminoğlu, Suriye Koordinatörü Melih Ay, Kilis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, Ortadoğu Medya Genel Müdürü Fatih Eminoğlu, Katar- Kuveyt Dernekler Temsilcisi Cemal Akıncı, RektörProf. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u, göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmeye Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar ve Prof. Dr. Halil Aldemir de eşlik etti. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, Turgay Aldemir, Mehmet Ali Eminoğlu, Melih Ay, Hüseyin Polat, Fatih Eminoğlu ve Cemal Akıncı’ya tebriklerinden dolayı teşekkür etti.