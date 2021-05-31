banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Borsa neden yükselmiyor?
Borsa neden yükselmiyor?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!

Rektör Karacoşkun’a hayırlı olsun ziyareti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a 2’inci kez rektörlük görevine atanması nedeniyle ziyaretler sürüyor.

KİLİS 31.05.2021, 14:53
Rektör Karacoşkun’a hayırlı olsun ziyareti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a 2’inci kez rektörlük görevine atanması nedeniyle ziyaretler sürüyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a Gaziantep İslahiyeliler Derneği Başkanı Mehmet Kaya ile Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Rektör Karacoşkun, Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kaya ile Yıldırım’a teşekkür etti.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu