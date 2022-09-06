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Rektör Karacoşkun, YÖK’e ziyaretlerde bulundu
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ı makamında ziyaret etti.
KİLİS 06.09.2022, 18:12
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ı makamında ziyaret etti.
Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin iç ve dış kalite güvencesi çalışmaları, akreditasyon süreçleri ile devam eden projeleri hakkında Kar’a bilgiler vererek, görüş alışverişinde bulundu.
Rektör Karacoşkun, YÖK Genel Kurulu Üyeliğine atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ı da makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Muhsin Kar ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rektör Karacoşkun’a çalışmalarında başarılar diledi.
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