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Rektör Karacoşkun, YÖK Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerini Değerlendirme ve Vizyon Toplantısına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın üniversite rektörleriyle ilk kez bir araya geldiği toplantıya katıldı. Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda devlet ve vakıf olmak üzere bütün üniversite rektörlerinin yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri de yer aldı.

KİLİS 27.08.2021, 17:39
Rektör Karacoşkun, YÖK Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerini Değerlendirme ve Vizyon Toplantısına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın üniversite rektörleriyle ilk kez bir araya geldiği toplantıya katıldı. Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda devlet ve vakıf olmak üzere bütün üniversite rektörlerinin yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri de yer aldı.

Özvar, programda, YÖK’ün geleceğe dair yeni vizyonunu açıkladı ve toplantının amacının yükseköğretim kurumlarının yeni akademik yıl ve eğitim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunulması olduğunu belirtti.

Özvar, YÖK’ün yeni vizyonunun ana hatlarını yükseköğretimde büyük veri, istihdam odaklı üniversiteler, akademik üretkenlik, güçlü akademik performans, üniversite-sanayi iş birliğine dair yeni modeller, üniversitelerimizin uluslararası etkileşimleri ve son yılların önemli bir terminolojisi olan bilgi diplomasisinin yaygın kullanılmasının oluşturacağını ifade etti.

2021-2022 yılı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantı, rektörlerin soru, görüş ve önerilerini sunmasıyla sona erdi.

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