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Rektör Karacoşkun Vali yardımcıları ile bir araya geldi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Vali Yardımcıları Kemal Balaban ve Semih Doğanoğlu ile bir araya geldi.
KİLİS 03.02.2022, 16:31
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Vali Yardımcıları Kemal Balaban ve Semih Doğanoğlu ile bir araya geldi.
Vali Yardımcıları Kemal Balaban ve Semih Doğanoğlu, Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi. Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kemal Balaban ile Semih Doğanoğlu’na teşekkür etti.